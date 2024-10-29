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Во временно оккупированном Луганске прозвучали сильные взрывы: была детонация

Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 13:37
Во временно оккупированном Луганске прозвучали сильные взрывы: была детонация
скриншот из соцсетей

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор предполагает, что попадание было в законсервированную воинскую часть, где оккупанты вероятно хранили боеприпасы.

Источник: Лысогор в соцсетях

Детали: Глава ОВА отметил, что с утра 29 октября местные жители делятся звуками детонации боекомплектов. В соцсетях показали видео, на котором хорошо видно, как на фоне густого дыма после "прилета" произошел мощный взрыв.

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Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервирована военная часть, отметил Лысогор.

Прямая речь: "Также известно, что сейчас в Луганске перекрыто движение возле парка Горького - это рекреационная зона для отдыха горожан. Впрочем, россияне цинично размещают именно там склады для оружия и техники - поближе к гражданскому населению, ведь человеческие жизни для них ничего не стоят.

Сегодняшняя "бавовна" однозначно отразится в боевых действиях на передовой - для пополнения складов и построения новых логистических путей понадобится немало времени".

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Лугансквойна
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