ГУР: Росія планує кинути на "м'ясні" штурми в Україні в'язнів, хворих на гепатит В і С

За даними української розвідки, російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправити на війну проти України.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Повідомляється, що відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Росії Андрія Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

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Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит засуджених затвердили спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С".

За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в'язням у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

Дослівно: "За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків.

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Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого Центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно).

Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".