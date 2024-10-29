ГУР: Росія планує кинути на "м'ясні" штурми в Україні в'язнів, хворих на гепатит В і С
За даними української розвідки, російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправити на війну проти України.
Джерело: ГУР МОУ
Деталі: Повідомляється, що відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Росії Андрія Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.
Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит засуджених затвердили спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С".
За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в'язням у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".
Дослівно: "За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків.
Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого Центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.
Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно).
Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".