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ГУР: Россия бросит на "мясные" штурмы в Украине заключенных, больных гепатитом В и С

Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 14:17
ГУР: Россия бросит на мясные штурмы в Украине заключенных, больных гепатитом В и С
эмблема ГУР МОУ

По данным украинской разведки, российское военное руководство решило сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С" и отправить на войну против Украины.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Сообщается, что соответствующий приказ министра обороны государства-агрессора России Андрея Белоусова №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит С из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.

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Для комплектования подразделений из больных гепатитом осужденных утвердили специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С".

Перед отправкой на фронт больным заключенным в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

Дословно ГУР: "По оценкам российских вождей, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к мясным штурмам на войне против Украины тысячи зэков.

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Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого Центрального военного округа ВС РФ насчитывается около 10 тысяч "гепатитчиков" - добровольное желание воевать из них изъявили около 15%.

Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных зэков россияне формируют в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ соответственно).

Названные в честь гепатитов новосозданные российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".

ГУРвойнаРосcия
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