РФ вдарила ракетами з Чорного моря по Одесі, вбивши літнього чоловіка на узбережжі

Внаслідок російської ракетної атаки на Одещину загинув 71-річний чоловік.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, "Суспільне Одеса"

Деталі: Кіпер повідомив, що російські військові вдень атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли цілей. Пуски ракет здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря.

Реклама:

Пряма мова: "На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря".

Деталі: Вибухи в регіоні чули близько 12:24-12:25 та 12:39. Перший вибух було чутно у місті Чорноморськ та в одному з районів Одеси. Другий також чули жителі обласного центру.