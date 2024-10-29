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РФ вдарила ракетами з Чорного моря по Одесі, вбивши літнього чоловіка на узбережжі

Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 15:14
РФ вдарила ракетами з Чорного моря по Одесі, вбивши літнього чоловіка на узбережжі
Ілюстративне фото Getty Images

Внаслідок російської ракетної атаки на Одещину загинув 71-річний чоловік.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, "Суспільне Одеса"

Деталі: Кіпер повідомив, що російські військові вдень атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли цілей. Пуски ракет здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря.

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Пряма мова: "На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря". 

Деталі: Вибухи в регіоні чули близько 12:24-12:25 та 12:39. Перший вибух було чутно у місті Чорноморськ та в одному з районів Одеси. Другий також чули жителі обласного центру.

Одеська областьракетний ударжертви
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