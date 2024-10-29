РФ ударила ракетами из Черного моря по Одессе, убив пожилого мужчину на побережье

В результате российской ракетной атаки в Одесской области погиб 71-летний мужчина.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, "Суспільне Одеса"

Детали: Кипер сообщил, что российские военные днем атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, которые не достигли целей. Пуски ракет осуществил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря.

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Прямая речь: "К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря".

Детали: Взрывы в регионе слышали около 12:24-12:25 и 12:39. Первый взрыв был слышен в городе Черноморск и в одном из районов Одессы. Второй также слышали жители областного центра.