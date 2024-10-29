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Генштаб: Понад сотня боїв з початку доби, половина на Куп’янському та Курахівському напрямках

Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 17:57
Генштаб: Понад сотня боїв з початку доби, половина на Куп’янському та Курахівському напрямках
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські війська здійснили 104 атаки на позиції Сил оборони України, зосередивши основні сили на Куп’янському та Курахівському напрямках. 

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Дослівно: "Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, скинувши п’ять КАБів. Від артобстрілів  терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей". 

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Деталі: Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку, загарбники 29 разів атакували підрозділи Сил оборони України.

22 рази росіяни атакували українські позиції на Куп’янському напрямку. Неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Тернів тривають 12 боєзіткнень. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 11 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

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На Времівському напрямку загарбники провели шість атак позицій українських військ поблизу Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Чотири боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак. 

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів чотирма КАБами по Сіверську та двома – по Різниківці.

На Харківському напрямку окупанти двічі, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Один бій досі триває. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та Гоптівці.

На Оріхівському напрямку ворог бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Новоандріївка.

На Краматорському та Придніпровському напрямках загарбники здійснили три штурми. Некерованими авіаракетами росіяни обстріляли Львове.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають ворожі атаки в районах Торецька та Щербинівки.

Також ворог завдав дев’ять авіаційних ударів 17 КАБами по Курській області Росії.

ГенштабЗбройні силивійна
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