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Генштаб: Более сотни боев с начала суток, половина на Купянском и Кураховском направлениях

Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 17:57
Генштаб: Более сотни боев с начала суток, половина на Купянском и Кураховском направлениях
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С начала суток российские войска совершили 104 атаки на позиции Сил обороны Украины, сосредоточив основные силы на Купянском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Дословно: "Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, сбросив пять КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей".

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Детали: Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 29 раз атаковали подразделения Сил обороны Украины.

22 раза россияне атаковали украинские позиции на Купянском направлении. Неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 11 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Враг несет значительные потери в живой силе.

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На Времовском направлении захватчики провели шесть атак позиций украинских войск вблизи Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак.

На Северском направлении противник нанес авиаудары четырьмя КАБами по Северску и двумя - по Резниковке.

На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой до сих пор продолжается. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

На Ореховском направлении враг бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.

На Краматорском и Приднепровском направлениях захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Ступочек. Неуправляемыми авиаракетами россияне обстреляли Львов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка и Щербиновки.

Также враг нанес девять авиационных ударов 17 КАБами по Курской области России.

ГенштабВооруженные силывойна
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