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Очільник МЗС Угорщини Сійярто поїде до Білорусі на конференцію з безпеки – ЗМІ

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 18:26
Очільник МЗС Угорщини Сійярто поїде до Білорусі на конференцію з безпеки – ЗМІ
Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Джерело: Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: У виданні зазначають, що очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

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Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону". 

Передісторія:

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  • Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.
  • Востаннє, коли він був у Росії в жовтні, Сійярто виступив на форумі в Санкт-Петербурзі, організованому російським енергетичним гігантом "Газпромом", і заявив, що "безпечне і доступне газопостачання Угорщини неможливе" без співпраці з Росією.
  • А наприкінці травня він також відвідував Мінськ
  • Сійярто став першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того, як режим Олександра Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році та надав допомогу Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.

БілорусьУгорщина
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