Очільник МЗС Угорщини Сійярто поїде до Білорусі на конференцію з безпеки – ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Джерело: Politico, передає "Європейська правда"

Деталі: У виданні зазначають, що очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

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Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".

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