Глава МИД Венгрии Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности – СМИ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе выступит на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.

Источник: Politico, передает "Европейская правда"

Детали: В издании отмечают, что глава МИД Венгрии присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

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Журналисты утверждают, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

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