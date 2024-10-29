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Глава МИД Венгрии Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности – СМИ

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовВторник, 29 октября 2024, 18:26
Глава МИД Венгрии Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности – СМИ
Петер Сийярто. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе выступит на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси.

Источник: Politico, передает "Европейская правда"

Детали: В издании отмечают, что глава МИД Венгрии присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

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Журналисты утверждают, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

Предыстория:

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  • Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.
  • Последний раз, когда он был в России в октябре, Сийярто выступил на форуме в Санкт-Петербурге, организованном российским энергетическим гигантом "Газпромом", и заявил, что "безопасное и доступное газоснабжение Венгрии невозможно" без сотрудничества с Россией.
  • А в конце мая он также посещал Минск.
  • Сийярто стал первым высокопоставленным чиновником из стран ЕС, который посетил Беларусь в 2023 году, после того, как режим Александра Лукашенко начал репрессии против оппозиции в 2020 году и оказал помощь России в ее полномасштабном вторжении в Украину.

БеларусьВенгрия
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