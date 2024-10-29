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CNN: "Невелика кількість" військ КНДР уже в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 29 жовтня 2024, 20:58
CNN: Невелика кількість військ КНДР уже в Україні
Фото - Getty Images

Західна розвідка вважає, що "невелика кількість" північнокорейських військових, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже перебувають на території України.

Джерело: про це з посиланням на два джерела повідомив телеканал CNN, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами одного зі співрозмовників CNN у західній розвідці, "схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. – Ред.)" уже перебувають на території України.

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Американський посадовець у розмові з телеканалом сказав, що США поки не мають підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Джерела CNN зазначають, що більшість північнокорейських військових, відправлених у Росію, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Вони також очікують, що принаймні частина солдатів КНДР дезертирує зі своїх підрозділів, як тільки потрапить на поле бою, а мовний бар'єр з росіянами стане значною перешкодою для здійснення операцій.

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Один із західних посадовців сказав CNN, що кількість військових Північної Кореї, залучених до російської війни проти України, "може зрости".

"Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки", – додав він.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.

КНДР
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