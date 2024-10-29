Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: "Небольшое количество" войск КНДР уже в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 20:58
CNN: Небольшое количество войск КНДР уже в Украине
Фото - Getty Images

Западная разведка считает, что "небольшое количество" северокорейских военных, которые ранее прибыли в Россию для подготовки, уже находятся на территории Украины.

Источник: об этом со ссылкой на два источника сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам одного из собеседников CNN в западной разведке, "похоже, многие из них (военных Северной Кореи, прибывших в Россию. – Ред.)" уже находятся на территории Украины.

Реклама:

Американский чиновник в разговоре с телеканалом сказал, что США пока не имеют подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.

Источники CNN отмечают, что большинство северокорейских военных, отправленных в Россию, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя пока сложно.

Они также также ожидают, что по крайней мере часть солдат КНДР дезертирует из своих подразделений, как только попадет на поле боя, а языковой барьер с россиянами станет значительным препятствием для осуществления операций.

РЕКЛАМА:

Один из западных чиновников сказал CNN, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в российскую войну против Украины, "может возрасти".

"Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и будут активно делиться разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов и не только", – добавил он.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.

КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью

Приговор получил экс-нардеп Колесниченко и два экс-полковника милиции времен Януковича

обновленоВ результате удара россиян по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 20

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Все новости...
Норвегия дала почти 120 млн евро на новый Patriot для Румынии вместо переданного Украине
СМИ раскрыли тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США "Томагавки"
Глава МИД Венгрии Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности – СМИ
Российская армия более 20 раз ударила по Никопольскому району
Последние новости
14:22
Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи
14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
14:00
"Киевстар" начинает продажу новых номеров с кодом 077
13:44
Лицензированное Британией оружие используется для охраны танкеров РФ - Bloomberg
13:43
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной Украины на спарринги с Португалией и Италией
13:37
С начала года Силы обороны поразили более 3 000 танков РФ
13:34
До конца 2024 года в Польше начнет обучение Украинский легион
13:27
ВОЗ обновила перечень опасных патогенов, против которых надо срочно создать вакцины
12:52
Bihus.Info: В Херсоне несмотря на протесты местных строят школы связанные с властью
12:44
На Западе призвали подготовиться к результатам выборов в США и не допустить псевдосделки с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: