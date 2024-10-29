CNN: "Небольшое количество" войск КНДР уже в Украине

Западная разведка считает, что "небольшое количество" северокорейских военных, которые ранее прибыли в Россию для подготовки, уже находятся на территории Украины.

Источник: об этом со ссылкой на два источника сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам одного из собеседников CNN в западной разведке, "похоже, многие из них (военных Северной Кореи, прибывших в Россию. – Ред.)" уже находятся на территории Украины.

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Американский чиновник в разговоре с телеканалом сказал, что США пока не имеют подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.

Источники CNN отмечают, что большинство северокорейских военных, отправленных в Россию, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя пока сложно.

Они также также ожидают, что по крайней мере часть солдат КНДР дезертирует из своих подразделений, как только попадет на поле боя, а языковой барьер с россиянами станет значительным препятствием для осуществления операций.

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Один из западных чиновников сказал CNN, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в российскую войну против Украины, "может возрасти".

"Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и будут активно делиться разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов и не только", – добавил он.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.