У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа
Вівторок, 29 жовтня 2024, 21:29
У столиці Грузії протестувальники прогнали журналістів прокремлівських видань "РИА Новости" і "Известий" з мітингу проти оголошених результатів парламентських виборів.
Джерело: "РИА Новости", "Известия"
Деталі: "РИА новости" заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.
Реклама:
Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.
У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2024
Відео - РИА Новости, Известия pic.twitter.com/vZaarDq09W
РЕКЛАМА:
Кореспондента "Известий" також вигнав один із протестувальників, правоохоронці попросили поїхати його на таксі з мітингу.