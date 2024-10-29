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У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа

Тетяна ОлійникВівторок, 29 жовтня 2024, 21:29
У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа
скриншот з відео "риа новости"

У столиці Грузії протестувальники прогнали журналістів прокремлівських видань "РИА Новости" і "Известий" з мітингу проти оголошених результатів парламентських виборів. 

Джерело: "РИА Новости", "Известия"

Деталі: "РИА новости" заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.

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Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.

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Кореспондента "Известий" також вигнав один із протестувальників, правоохоронці попросили поїхати його на таксі з мітингу.

Грузіямітинги
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