В Тбилиси протестующие прогнали журналистов прокремлевских медиа

В столице Грузии протестующие прогнали журналистов прокремлевских изданий "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных результатов парламентских выборов.

Источник: "РИА Новости", "Известия"

Детали: "РИА новости" заявляют, что их журналист пострадал из-за того, что над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности, ведь услышали от него русскую речь.

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Он упал от звукового удара, после чего в ситуацию вмешалась полиция.

У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа

Відео - РИА Новости, Известия pic.twitter.com/vZaarDq09W — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2024

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Корреспондента "Известий" также выгнал один из протестующих, правоохранители попросили уехать его на такси с митинга.