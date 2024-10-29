В Тбилиси протестующие прогнали журналистов прокремлевских медиа
Вторник, 29 октября 2024, 21:29
В столице Грузии протестующие прогнали журналистов прокремлевских изданий "РИА Новости" и "Известий" с митинга против объявленных результатов парламентских выборов.
Источник: "РИА Новости", "Известия"
Детали: "РИА новости" заявляют, что их журналист пострадал из-за того, что над его ухом протестующие включили громкоговоритель на большой мощности, ведь услышали от него русскую речь.
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Он упал от звукового удара, после чего в ситуацию вмешалась полиция.
У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2024
Відео - РИА Новости, Известия pic.twitter.com/vZaarDq09W
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Корреспондента "Известий" также выгнал один из протестующих, правоохранители попросили уехать его на такси с митинга.