Пентагон: Певна кількість військових КНДР вже присутня на Курщині

За даними США, північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області, причому частина з них уже там присутня.

Джерело: на брифінгу у вівторок, 29 жовтня, сказав речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Райдера, частина з-поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передислокувалась ближче до України, а саме – до Курської області РФ.

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"Це приблизно кілька тисяч. Менша кількість уже присутня в Курській області", – додав представник Міноборони США.

На уточнювальне питання він сказав, що у США очікують подальшого збільшення контингенту військ КНДР у прикордонних із Україною районах.

Райдер відмовився говорити, скільки цих військових уже присутні на Курщині, лише зазначивши, що це "відносно невелика кількість".

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За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Джерела CNN вважають, що частина північнокорейських військових уже може бути в Україні.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.