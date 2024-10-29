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Пентагон: Определенное количество военных КНДР уже присутствует на Курщине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 22:03
Пентагон: Определенное количество военных КНДР уже присутствует на Курщине
Патрик Райдер. Фото - Getty Images

По данным США, северокорейские военные, прибывшие в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует.

Источник: об этом на брифинге во вторник, 29 октября, сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Райдера, часть из 10 тысяч северокорейских военных, прибывших в Россию, передислоцировалась ближе к Украине, а именно – в Курскую область РФ.

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"Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области", – добавил представитель Минобороны США.

На уточняющий вопрос он сказал, что в США ожидают дальнейшего увеличения контингента войск КНДР в приграничных с Украиной районах.

Райдер отказался говорить, сколько этих военных уже присутствуют на Курщине, лишь отметив, что это "относительно небольшое количество".

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По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно ответных шагов на переброску войск КНДР в Россию.

Курская область КНДР
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