У німецькому концерні Rheinmetall заявили, що виробництво зброї в Україні добре захищене і вони не вперше чують погрози з боку Кремля.

Джерело: "Голос Америки", російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: 29 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що запущений в Україні завод Rheinmetall буде для російських військових ціллю, як і будь-яке інше оборонне підприємство.

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У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.