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В Rheinmetall ответили на российские угрозы ударов по их мощностям в Украине

Татьяна ОлейникВторник, 29 октября 2024, 22:24
В Rheinmetall ответили на российские угрозы ударов по их мощностям в Украине
Фото - Getty Images

В немецком концерне Rheinmetall заявили, что производство оружия в Украине хорошо защищено и и они не впервые слышат угрозы со стороны Кремля.

Источник: "Голос Америки", российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: 29 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что запущенный в Украине завод Rheinmetall будет для российских военных целью, как и любое другое оборонное предприятие.

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В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

В июле 2024 года компания Rheinmetall заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. А производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

оружиеРосcияпроизводство
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