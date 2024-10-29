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Росіяни знову запустили ударні дрони: в кількох областях повітряна тривога

Тетяна ОлійникВівторок, 29 жовтня 2024, 22:35
Росіяни знову запустили ударні дрони: в кількох областях повітряна тривога
Мобільне ППО. Фото - західне ото нгу

Увечері 29 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:15 військові повідомили про групу ворожих БпЛА у Сумській області у напрямку Чернігівщини.

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О 22:01 стало відомо, що частина ударних БпЛА рухається через Сумщину в напрямку Полтавщини.

О 22:53 написали про дрони повз Миргород курсом на Кременчук.

О 23:28 повітряники попередили про кілька груп ударних БпЛА через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.

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Що передувало: 

В ніч на вівторок Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, атакувала 48-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, ППО знищила 26 ворожих БпЛА, ще два десятки – локаційно втрачені, один повернувся в РФ.

безпілотникиповітряна тривога
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