Россияне снова запустили ударные дроны: в некоторых областях воздушная тревога
Вечером 29 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:15 военные сообщили о группе вражеских БпЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.
В 22:01 стало известно, что часть ударных БпЛА движется через Сумскую область в направлении Полтавщины.
В 22:53 написали о дронах мимо Миргорода курсом на Кременчуг.
В 23:28 воздушники предупредили о нескольких группах ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.
Обновлено: В 00:03 30 октября Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА с южного направления движется через Запорожскую область.
Дословно ВС в 01:21: "Новые группы ударных БпЛА с севера и юга Сумской области, курс на запад.
Группа из Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
Полтавская область – юго-западное направление".
2:08: "Несколько групп ударных БпЛА через Черниговскую область движутся в направлении Киевщины".
Детали: В 3:27 воздушную тревогу объявили в Киеве.
Дословно ВС в 4:07: "Сейчас вражеские БпЛА наблюдаются в пригороде Киева, Хмельницкого, в районе Кременчуга и на Харьковщине".
Обновлено: По состоянию на 6:30 в областях, которым угрожали вражеские дроны, отменили воздушную тревогу.
Что предшествовало:
В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локально потеряны, один вернулся в РФ.