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Россияне снова запустили ударные дроны: в некоторых областях воздушная тревога

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 30 октября 2024, 02:08
Россияне снова запустили ударные дроны: в некоторых областях воздушная тревога
Мобильное ПВО. Фото - западное ото нгу

Вечером 29 октября российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:15 военные сообщили о группе вражеских БпЛА в Сумской области в направлении Черниговщины.

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В 22:01 стало известно, что часть ударных БпЛА движется через Сумскую область в направлении Полтавщины.

В 22:53 написали о дронах мимо Миргорода курсом на Кременчуг.

В 23:28 воздушники предупредили о нескольких группах ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.

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Обновлено: В 00:03 30 октября Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА с южного направления движется через Запорожскую область.

Дословно ВС в 01:21: "Новые группы ударных БпЛА с севера и юга Сумской области, курс на запад.

Группа из Харьковской области курсом на Днепропетровщину.

Полтавская область – юго-западное направление".

2:08: "Несколько групп ударных БпЛА через Черниговскую область движутся в направлении Киевщины".

Детали: В 3:27 воздушную тревогу объявили в Киеве.

Дословно ВС в 4:07: "Сейчас вражеские БпЛА наблюдаются в пригороде Киева, Хмельницкого, в районе Кременчуга и на Харьковщине".

Обновлено: По состоянию на 6:30 в областях, которым угрожали вражеские дроны, отменили воздушную тревогу.

Что предшествовало:

В ночь на вторник Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу, атаковала 48-ю ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа, ПВО уничтожила 26 вражеских БпЛА, еще два десятка - локально потеряны, один вернулся в РФ.

беспилотникивоздушная тревога
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