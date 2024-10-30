Російські дрони всю ніч атакували регіони України
Увечері 29 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 21:15 військові повідомили про групу ворожих БпЛА у Сумській області у напрямку Чернігівщини.
О 22:01 стало відомо, що частина ударних БпЛА рухається через Сумщину в напрямку Полтавщини.
О 22:53 написали про дрони повз Миргород курсом на Кременчук.
О 23:28 повітряники попередили про кілька груп ударних БпЛА через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.
Оновлено: О 00:03 30 жовтня Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА з південного напрямку рухається через Запорізьку область.
Дослівно ПС о 1:21: "Нові групи ударних БпЛА з півночі та півдня Сумської області, курс на захід.
Група із Харківської області курсом на Дніпропетровщину.
Полтавська область – південно-західний напрямок".
2:08: "Кілька груп ударних БпЛА через Чернігівську область рухаються в напрямку Київщини".
Деталі: О 3:27 повітряну тривогу оголосили в Києві.
Дослівно ПС о 4:07: "
Що передувало:
В ніч на вівторок Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, атакувала 48-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, ППО знищила 26 ворожих БпЛА, ще два десятки – локаційно втрачені, один повернувся в РФ.