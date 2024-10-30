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Російські дрони всю ніч атакували регіони України

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 30 жовтня 2024, 02:08
Російські дрони всю ніч атакували регіони України
Мобільне ППО. Фото - західне ото нгу

Увечері 29 жовтня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:15 військові повідомили про групу ворожих БпЛА у Сумській області у напрямку Чернігівщини.

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О 22:01 стало відомо, що частина ударних БпЛА рухається через Сумщину в напрямку Полтавщини.

О 22:53 написали про дрони повз Миргород курсом на Кременчук.

О 23:28 повітряники попередили про кілька груп ударних БпЛА через Харківщину в напрямку Дніпропетровської області.

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Оновлено: О 00:03 30 жовтня Повітряні сили повідомили, що група ворожих БпЛА з південного напрямку рухається через Запорізьку область.

Дослівно ПС о 1:21: "Нові групи ударних БпЛА з півночі та півдня Сумської області, курс на захід.

Група із Харківської області курсом на Дніпропетровщину.

Полтавська область – південно-західний напрямок".

2:08: "Кілька груп ударних БпЛА через Чернігівську область рухаються в напрямку Київщини".

Деталі: О 3:27 повітряну тривогу оголосили в Києві.

Дослівно ПС о 4:07: "Наразі ворожі БпЛА спостерігаються у передмісті Києва, Хмельницького, в районі Кременчука та на Харківщині".

Оновлено: Станом на 6:30 в областях, яким загрожували ворожі дрони, скасували повітряну тривогу.

Що передувало: 

В ніч на вівторок Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, атакувала 48-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, ППО знищила 26 ворожих БпЛА, ще два десятки – локаційно втрачені, один повернувся в РФ.

безпілотникиповітряна тривога
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