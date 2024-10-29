В ніч на 29 жовтня РФ атакувала балістикою, КАБами та дронами: ППО знищила 26 ворожих БпЛА

В ніч на вівторок Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, атакувала 48-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, ППО знищила 26 ворожих БпЛА, ще два десятки – локаційно втрачені, один повернувся в РФ.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 29 жовтня 2024 року (із 22.00 28 жовтня) ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із тимчасово окупованого Криму, атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ – РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється".

Деталі: Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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Крім цього в Повітряних силах нагадують, що авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Передісторія: