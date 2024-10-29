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В ніч на 29 жовтня РФ атакувала балістикою, КАБами та дронами: ППО знищила 26 ворожих БпЛА

Валентина РоманенкоВівторок, 29 жовтня 2024, 09:47
В ніч на 29 жовтня РФ атакувала балістикою, КАБами та дронами: ППО знищила 26 ворожих БпЛА
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на вівторок Росія завдала удару балістикою по Кривому Рогу, атакувала 48-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу, ППО знищила 26 ворожих БпЛА, ще два десятки – локаційно втрачені, один повернувся в РФ.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 29 жовтня 2024 року (із 22.00 28 жовтня) ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із тимчасово окупованого Криму, атакував 48-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел та Курськ – РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється".

Деталі: Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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Крім цього в Повітряних силах нагадують, що авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Передісторія:

  • О 02:51 по місту Харкову було здійснено удар. Росіяни поцілили у приватний будинок в Основʼянському районі. Результат - 4 будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків).
  • Станом на 8:20 внаслідок нічної атаки РФ 6 осіб постраждало в Соломʼянському районі Києва (падіння уламків БпЛА). У Кривому Розі загинула 1 людина, 14 травмовано. Рятувальники врятували 5 людей, ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Пошкоджено понад 10 будинків, знищено 12 гаражів.
  • Вночі російські окупанти атакували також Станіслав Херсонської області, там постраждали двоє дорослих і двоє дітей.

ракетний ударШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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