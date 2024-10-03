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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, є загиблі – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 3 жовтня 2024, 06:32
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, є загиблі – ЗМІ
дим над Бейрутом після ізраїльського удару, фото: AFP

У четвер вранці Ізраїль завдав удару по центру Бейрута, у результаті чого загинуло щонайменше шестеро людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїль заявив, що завдав точного авіаудару по Бейруту.

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Джерело в органах безпеки повідомило, що ціллю була будівля в центральному районі Бейрута Бачура, неподалік від парламенту та уряду.

За даними Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і семеро отримали поранення.

Три ракети також влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, і було чутно гучні вибухи, повідомили ліванські силовики.

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Наступного дня після того, як Іран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю, Ізраїль заявив у середу, що вісім солдатів загинули в наземних боях на півдні Лівану, коли його війська просувалися до північного сусіда.

Ізраїльські військові заявили, що регулярні піхотні і бронетанкові підрозділи приєдналися до наземних операцій в Лівані в середу, оскільки ракетна атака Ірану і обіцянка Ізраїлю відповісти викликали занепокоєння, що Близький Схід може бути втягнутий у більш масштабний конфлікт.

"Хезболла" заявила, що її бойовики вступили в бій з ізраїльськими військами на території Лівану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відеозверненні сказав: "Ми знаходимося в розпалі важкої війни проти іранської "Вісі зла", яка хоче нас знищити".

"Цього не станеться, тому що ми будемо стояти разом і з Божою допомогою ми переможемо разом", - додав він.

ІзраїльЛіван
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