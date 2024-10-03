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У 72-ій бригаді розповіли деталі виходу з Вугледара

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 жовтня 2024, 11:38
У 72-ій бригаді розповіли деталі виходу з Вугледара
Вугледар у березні 2024 року. фото Getty Images

У 72-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ кажуть, що евакуація поранених військових із Вугледара була складною, але відхід з міста дозволив мінімізувати втрати.

Джерело: пресофіцер 72-ї ОМБр ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледара, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат".

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Деталі: На запитання, про те, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледара, пресофіцер каже, що все відбувається за наказом, але і в залежності від обставин. Також він прокоментував критику щодо вчасності відданих наказів та ухвалених рішень про відхід з міста.

Пряма мова: "Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами.

Все визначається. Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно наносить удари, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи…Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади".

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Передісторія:

  • 2 жовтня ОСУВ "Хортиця" повідомило, що українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.
  • 1 жовтня проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.
  • 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі йдуть бої в межах міста, у населеному пункті перебувають ще 107 мешканців.
  • За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.

Донецька областьвійна
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