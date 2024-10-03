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Понад 500 тисяч гривень за фіктивну інвалідність: На Хмельниччині викрили корупційну схему

"Українська правда"Четвер, 3 жовтня 2024, 11:46
Понад 500 тисяч гривень за фіктивну інвалідність: На Хмельниччині викрили корупційну схему
Фото: Національна поліція

На Хмельниччині затримали 53-річну підприємицю, яка отримала понад 500 тисяч гривень хабаря за вплив на комісії, що оформлюють групи інвалідності для військовозобов'язаних осіб.

Джерело: Національна поліція, Хмельницька обласна прокуратура

Дослівно Нацполіція: "Під час проведення заходів з виявлення осіб, причетних до функціонування корупційних схем, пов’язаних з уникненням служби в ЗСУ, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували протиправну діяльність 53-річної місцевої підприємиці, яка працює у сфері обігу лікарських засобів. 

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Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів".

Деталі: За даними слідства, підозрювана з міста Славута вимагала 12 тисяч доларів, що еквівалентно близько півмільйона гривень, за сприяння у формленні ІІ групи інвалідності особі, що підлягає мобілізації, що в свою чергу дасть можливість безперешкодно перетнути кордон.

Правоохоронці затримали підозрювану 30 вересня під час отримання останньої частини хабаря. У неї вилучили гроші, мобільний телефон та фіктивні документи.

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Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань викрило голову військово лікарської комісії Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів оформляв за гроші "білі" військові квитки. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США.
  • На схемі з ухилення від мобілізації викрили начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектації: викрили на незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані.
  • Контррозвідка СБУ спільно з керівництвом МВС та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області, яку організували посадовці міграційної служби. За гроші вони дистанційно оформлювали документи військовозобов'язаним, що дозволило їм уникнути оновлення даних у ТЦК та СП та не повертатися в Україну.

корупціямобілізаціяполіція
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