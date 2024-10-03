Понад 500 тисяч гривень за фіктивну інвалідність: На Хмельниччині викрили корупційну схему

На Хмельниччині затримали 53-річну підприємицю, яка отримала понад 500 тисяч гривень хабаря за вплив на комісії, що оформлюють групи інвалідності для військовозобов'язаних осіб.

Джерело: Національна поліція, Хмельницька обласна прокуратура

Дослівно Нацполіція: "Під час проведення заходів з виявлення осіб, причетних до функціонування корупційних схем, пов’язаних з уникненням служби в ЗСУ, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції задокументували протиправну діяльність 53-річної місцевої підприємиці, яка працює у сфері обігу лікарських засобів.

Реклама:

Маючи вплив на посадових осіб міської лікарні та обласного центру МСЕК, зловмисниця вимагала з особи призовного віку кошти за допомогу у вирішенні питання з відстрочкою призову та виготовлення відповідних документів".

Деталі: За даними слідства, підозрювана з міста Славута вимагала 12 тисяч доларів, що еквівалентно близько півмільйона гривень, за сприяння у формленні ІІ групи інвалідності особі, що підлягає мобілізації, що в свою чергу дасть можливість безперешкодно перетнути кордон.

Правоохоронці затримали підозрювану 30 вересня під час отримання останньої частини хабаря. У неї вилучили гроші, мобільний телефон та фіктивні документи.

РЕКЛАМА:

Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Передісторія: