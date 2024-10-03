Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому в Воронезькій області РФ
Четвер, 3 жовтня 2024, 20:52
Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області після удару українських дронів уранці 3 жовтня: на них видно сліди пожежі в районі злітно-посадкової смуги.
Джерело: "Радіо Свобода"
З'явилися супутникові знімки російського аеродрому в Воронезькій області після удару українських дронів уранці 3 жовтня
Відео: Радіо Свобода pic.twitter.com/0k9kYesMcdРеклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 3, 2024
Деталі: Видання зазначає, що на знімках помітно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, однак споруди на території авіабази виглядають неушкодженими.
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