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Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому в Воронезькій області РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 3 жовтня 2024, 20:52
Супутник зафіксував наслідки ударів по аеродрому в Воронезькій області РФ
Скиншот з відео "Радіо Свободи"

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області після удару українських дронів уранці 3 жовтня: на них видно сліди пожежі в районі злітно-посадкової смуги.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Видання зазначає, що на знімках помітно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, однак споруди на території авіабази виглядають неушкодженими. 

Передісторія:

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  • Російське Міноборони заявило про масовану атаку безпілотників у 4 регіонах – запевнялося, що було збито 113 дронів.
  • Співрозмовник "Української правди" в спецслужбах повідомив, що в ніч на 3 жовтня безпілотники Сил оборони відпрацювали по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ.

аеродромРосіябезпілотники
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