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Дітей на ТОТ Луганщини змушують присягати на вірність РФ – спротив

Ольга Глущенко Середа, 30 жовтня 2024, 02:54
Дітей на ТОТ Луганщини змушують присягати на вірність РФ – спротив
фото: ЦНС

За даними національного спротиву, на окупованій території Луганської області дітей змусили прийняли присягу на вірність Росії.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як повідомляють у національному спротиві, 15 п’ятикласників та один восьмикласник Первомайської гімназії ім. Малютіна тимчасово окупованої Луганщини прийняли присягу на вірність Росії та пройшли ритуал посвяти у кадети.

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У ЦНС додають, що до цього діти понад місяць опановували основи військової справи. Зокрема, стройову підготовку і "чітке виконання команд".

Дослівно ЦНС: "Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях України набуває величезних масштабів. Практично у всіх містах відкриваються військові навчальні заклади.

До прикладу, у тимчасово загарбаному Старобільську у найближчий час місцевий "кадетський" корпус збільшить свої можливості вп’ятеро.

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Планується що тут навчатиметься щонайменше 500 дітей віком від 12 років".

окупаціяРосіядіти
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