По данным национального сопротивления, на оккупированной территории Луганской области детей заставили принять присягу на верность России.

Источник ЦНС

Детали Как сообщают в национальном сопротивлении, 15 пятиклассников и один восьмиклассник Первомайской гимназии им. Малютина временно оккупированной Луганщины приняли присягу на верность России и прошли ритуал посвящения в кадеты.

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В ЦНС добавляют, что до этого дети более месяца осваивали основы военного дела. В частности, строевую подготовку и "четкое выполнение команд".

Дословно ЦНС: "Милитаризация детей на временно оккупированных территориях Украины приобретает огромные масштабы. Практически во всех городах открываются военные учебные заведения.

К примеру, во временно захваченном Старобельске в ближайшее время местный "кадетский" корпус увеличит свои возможности в пять раз.

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Планируется, что здесь будет учиться не менее 500 детей в возрасте от 12 лет".