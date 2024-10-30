У Києві та області працювала ППО по ворожих безпілотниках
Середа, 30 жовтня 2024, 03:32
Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах.
Деталі: У військовій адміністрації Київської області зазначили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.
Реклама:
Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по цілях".
Деталі: Крім того, у КМВА повідомили про загрозу ворожих БпЛА для Києва.
Оновлено: Згодом у КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.
РЕКЛАМА:
Близько 4 ранку в Києві пролунали вибухи.
У КМВА повторно повідомили, що "ведеться бойова робота силами і засобами ППО".
О 5:38 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.