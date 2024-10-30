У Києві та області працювала ППО по ворожих безпілотниках

Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах.

Джерело: КОВА, КМВА

Деталі: У військовій адміністрації Київської області зазначили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

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Дослівно КОВА: "Сили ППО працюють по цілях".

Деталі: Крім того, у КМВА повідомили про загрозу ворожих БпЛА для Києва.

Оновлено: Згодом у КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.

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Близько 4 ранку в Києві пролунали вибухи.

У КМВА повторно повідомили, що "ведеться бойова робота силами і засобами ППО".

О 5:38 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.