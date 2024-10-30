В Киеве и области работала ПВО по вражеским беспилотникам

Ночью 30 октября Киевская ОВА и КГВА сообщили о работе ПВО по российским дронам.

Источник КОВА, КГВА

Детали: В военной администрации Киевской области отметили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА.

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Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по целям".

Детали Кроме того, в КГВА сообщили об угрозе вражеских БпЛА для Киева.

Обновлено Впоследствии в КГВА сообщили о работе ПВО в столице.

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Около 4 утра в Киеве прогремели взрывы.

В КГВА повторно сообщили, что "ведется боевая работа силами и средствами ПВО".

О 5:38 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги