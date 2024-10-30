В Киеве и области работала ПВО по вражеским беспилотникам
Среда, 30 октября 2024, 03:32
Ночью 30 октября Киевская ОВА и КГВА сообщили о работе ПВО по российским дронам.
Детали: В военной администрации Киевской области отметили, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА.
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Дословно КОВА: "Силы ПВО работают по целям".
Детали Кроме того, в КГВА сообщили об угрозе вражеских БпЛА для Киева.
Обновлено Впоследствии в КГВА сообщили о работе ПВО в столице.
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Около 4 утра в Киеве прогремели взрывы.
В КГВА повторно сообщили, что "ведется боевая работа силами и средствами ПВО".
О 5:38 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги