Росіяни атакували 12 громад Сумщини, поранили людину
Протягом минулого дня росіяни здійснили 107 обстрілів Сумської області, поранили жителя Великописарівської громади.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Зафіксовано 210 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади".
Деталі: Великописарівську громаду ворог атакував з міномета, артобстрілами, FPV-дронами, загалом – 22 вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець, а також пошкоджено приватний житловий будинок.
По Хотінській громаді з ворожого літака був пуск авіаційних бомб типу КАБ, удар FPV-дроном, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 9 вибухів.
У Сумській громаді зафіксували пуск КАБ, 1 вибух.
По Юнаківській громаді росіяни здійснили атаку КАБ, артилерійські обстріли – 26 вибухів.
По Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 28 вибухів.
На Білопільську громаду з ворожого БпЛА відбулися скидання вибухових пристроїв, мінометні обстріли, удари FPV-дронами – 51 вибух.
Есманьську громаду окупанти атакували FPV-дронами, здійснили мінометні обстріли, 10 вибухів.
У Краснопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл – 24 вибухи.
На Путивльську громаду здійснено атаку FPV-дроном, 1 вибух.
По Свеській громаді росіяни вдарили з артилерії, РСЗВ, FPV-дронами – 14 вибухів.
На Шалигинську громаду ворог скинув13 мін, вдарив FPV-дроном.
На Миропільську громаду з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ та обстріл зі ствольної артилерії, 5 вибухів.