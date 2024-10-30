Росіяни атакували 12 громад Сумщини, поранили людину

Протягом минулого дня росіяни здійснили 107 обстрілів Сумської області, поранили жителя Великописарівської громади.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано 210 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: Великописарівську громаду ворог атакував з міномета, артобстрілами, FPV-дронами, загалом – 22 вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець, а також пошкоджено приватний житловий будинок.

По Хотінській громаді з ворожого літака був пуск авіаційних бомб типу КАБ, удар FPV-дроном, скидання вибухових пристроїв з БпЛА – 9 вибухів.

У Сумській громаді зафіксували пуск КАБ, 1 вибух.

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По Юнаківській громаді росіяни здійснили атаку КАБ, артилерійські обстріли – 26 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів, FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 28 вибухів.

На Білопільську громаду з ворожого БпЛА відбулися скидання вибухових пристроїв, мінометні обстріли, удари FPV-дронами – 51 вибух.

Есманьську громаду окупанти атакували FPV-дронами, здійснили мінометні обстріли, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксували удари FPV-дронами, скидання вибухових пристроїв з БпЛА, мінометний обстріл – 24 вибухи.

На Путивльську громаду здійснено атаку FPV-дроном, 1 вибух.

По Свеській громаді росіяни вдарили з артилерії, РСЗВ, FPV-дронами – 14 вибухів.

На Шалигинську громаду ворог скинув13 мін, вдарив FPV-дроном.

На Миропільську громаду з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ та обстріл зі ствольної артилерії, 5 вибухів.