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Россияне атаковали 12 громад Сумщины, ранили человека

Ольга ГлущенкоСреда, 30 октября 2024, 06:02
Россияне атаковали 12 громад Сумщины, ранили человека
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 107 обстрелов Сумской области, ранили жителя Великописаревской громады.

Источник Сумская ОВА

Дословно: "Зафиксировано 210 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали Великописаревскую громаду враг атаковал из миномета, артобстрелами, FPV-дронами, в общем - 22 взрыва. В результате обстрела ранения получил местный житель, а также поврежден частный жилой дом.

По Хотинской громаде с вражеского самолета был пуск авиационных бомб типа КАБ, удар FPV-дроном, сброс взрывных устройств с БпЛА - 9 взрывов.

В Сумской громаде зафиксировали пуск КАБ, 1 взрыв.

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По Юнаковской громаде россияне осуществили атаку КАБ, артиллерийские обстрелы - 26 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг бил из ствольной артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА - 28 взрывов.

На Белопольскую громаду с вражеского БпЛА произошли сброс взрывных устройств, минометные обстрелы, удары FPV-дронами - 51 взрыв.

Эсманскую громаду оккупанты атаковали FPV-дронами, осуществили минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, сброс взрывных устройств с БпЛА, минометный обстрел - 24 взрыва.

На Путивльскую громаду осуществлена атака FPV-дроном, 1 взрыв.

По Свесской общине россияне ударили из артиллерии, РСЗО, FPV-дронами - 14 взрывов.

На Шалыгинскую общину враг сбросил 13 мин, ударил FPV-дроном.

На Миропольскую громаду с вражеского БпЛА осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ и обстрел из ствольной артиллерии, 5 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
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