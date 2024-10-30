ОВА: За добу армія РФ 337 разів вдарила по Запорізькій області
Впродовж доби окупанти 337 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Деталі: За його словами, окупанти здійснили 25 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Білогір'ю та Новодарівці.
194 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.
Преображенки та Новоданилівки накрили 7 обстріли з РСЗВ.
Також 111 артобстрілів завдано по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.
Федоров також повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.