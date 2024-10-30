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ОВА: За добу армія РФ 337 разів вдарила по Запорізькій області

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 07:08
ОВА: За добу армія РФ 337 разів вдарила по Запорізькій області
фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти 337 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. 

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За його словами, окупанти здійснили 25 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Білогір'ю та Новодарівці.

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194 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

Преображенки та Новоданилівки накрили 7 обстріли з РСЗВ.

Також 111 артобстрілів завдано по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

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Федоров також повідомив, що надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Запорізька область
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