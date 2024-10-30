ОВА: За сутки армия РФ 337 раз ударила по Запорожской области
В течение суток оккупанты 337 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Детали: По его словам, оккупанты совершили 25 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Белогорью и Новодаровке.
194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
Преображенку и Новоданиловку накрыли 7 обстрелов из РСЗО.
Также 111 артобстрелов нанесено по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.
Федоров также сообщил, что поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.