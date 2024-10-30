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ОВА: За сутки армия РФ 337 раз ударила по Запорожской области

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 07:08
ОВА: За сутки армия РФ 337 раз ударила по Запорожской области
фото: Запорожская ОВА

В течение суток оккупанты 337 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По его словам, оккупанты совершили 25 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Белогорью и Новодаровке.

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194 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

Преображенку и Новоданиловку накрыли 7 обстрелов из РСЗО.

Также 111 артобстрелов нанесено по Лобковому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

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Федоров также сообщил, что поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Запорожская область
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