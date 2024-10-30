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Студенти у Тбілісі влаштували протест проти підсумків парламентських виборів

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 30 жовтня 2024, 08:58
Студенти у Тбілісі влаштували протест проти підсумків парламентських виборів
фото: Sova

В грузинській столиці Тбілісі напередодні увечері влаштували акцію протесту проти підсумків парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Студенти пройшли ходою до будівлі грузинського парламенту. Учасники акції прийшли з прапорами Грузії та ЄС.

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Студенти тримали в руках плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію, європейський шлях, а не повернення в радянське минуле.

"Ми хочемо жити в європейській цивілізації. Ми будемо боротися доти, доки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!", – заявили організатори.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

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Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

 
фото: Sova

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

Грузіявибори
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