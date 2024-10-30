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Студенты в Тбилиси устроили протест против итогов парламентских выборов

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 30 октября 2024, 08:58
Студенты в Тбилиси устроили протест против итогов парламентских выборов
фото: Sova

В грузинской столице Тбилиси накануне вечером устроили акцию протеста против итогов парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Студенты прошли шествием к зданию грузинского парламента. Участники акции пришли с флагами Грузии и ЕС.

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Студенты держали в руках плакаты с месседжами, которые подчеркивают, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию, европейский путь, а не возвращение в советское прошлое.

"Мы хотим жить в европейской цивилизации. Мы будем бороться до тех пор, пока не победит свободная, единая, независимая Грузия!", – заявили организаторы.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

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Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

 
фото: Sova

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты

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