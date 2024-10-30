Росія завдала ракетного удару по Сумщині: постраждали 2 людини

Російські війська завдали ракетного удару по селу Хотінь Сумського району, унаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Повідомляється, що окупанти тричі обстріляли територію Хотінської громади зі ствольної артилерії, двічі атакували керованими авіабомбами та завдали ракетного удару. Сумська влада зафіксувала три вибухи. Внаслідок ракетного удару поранення отримали 2 людей. Також загарбники пошкодили 2 житлові будинки та легкові автомобілі.

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Крім того, армія РФ з ворожого літака здійснила пуск авіаційних бомб типу КАБ по Юнаківській громаді, атакувала з безпілотника типу "Герань-2" Андріяшівську громаду та била зі ствольної артилерії й КАБами по Миропільській громаді.

Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.