Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: пострадали 2 человека

Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 09:35
Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: пострадали 2 человека
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска нанесли ракетный удар по селу Хотень Сумского района, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Сообщается, что оккупанты трижды обстреляли территорию Хотинской общины из ствольной артиллерии, дважды атаковали управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар. Сумские власти зафиксировали три взрыва. В результате ракетного удара ранения получили 2 человека. Также захватчики повредили 2 жилых дома и легковые автомобили.

Реклама:

Кроме того, армия РФ с вражеского самолета осуществила пуск авиационных бомб типа КАБ по Юнаковской общине, атаковала с беспилотника типа "Герань-2" Андрияшевскую общину и била из ствольной артиллерии и КАБами по Миропольской общине.

Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

ракетный ударСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

Все новости...
ракетный удар
В больнице умер раненый из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу
РФ ударила ракетами из Черного моря по Одессе, убив пожилого мужчину на побережье
Ракетный удар по Кривому Рогу: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
Последние новости
21:07
Футбол"Шахтер" объявил список игроков на матч Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз"
20:47
Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"
20:46
фотоУкраина получила от Литвы полтысячи пикапов и миноискателей
20:45
ИИ-Стартап Physical Intelligence привлек $400 млн от Безоса и OpenAI
20:21
Путин поручил участнику войны в Украине руководить целой областью
20:10
ЕС оценит, соответствует ли операционная система iPad от Apple технологическим правилам блока
20:00
Как распознать и повысить шансы на выздоровление: в Украине стартовал проект по борьбе с раком
19:57
Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета
19:56
футболЧеркасский ЛНЗ одержал волевую победу над луганской "Зарей" в чемпионате Украины
19:36
В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым
Все новости...
Реклама:
Реклама: