Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: пострадали 2 человека

Российские войска нанесли ракетный удар по селу Хотень Сумского района, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Сообщается, что оккупанты трижды обстреляли территорию Хотинской общины из ствольной артиллерии, дважды атаковали управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар. Сумские власти зафиксировали три взрыва. В результате ракетного удара ранения получили 2 человека. Также захватчики повредили 2 жилых дома и легковые автомобили.

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Кроме того, армия РФ с вражеского самолета осуществила пуск авиационных бомб типа КАБ по Юнаковской общине, атаковала с беспилотника типа "Герань-2" Андрияшевскую общину и била из ствольной артиллерии и КАБами по Миропольской общине.

Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.