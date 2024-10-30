У Грузії розслідують ймовірні фальсифікації на виборах: президентку викликали на допит

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури для надання свідчень у справі про ймовірні фальсифікації під час виборів у Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням "Эхо Кавказа"

Деталі: Зазначається, що прокурори розпочали розслідування фактів можливого фальсифікування парламентських виборів після звернення Центральної виборчої комісії.

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Правоохоронці вбачають у подіях ознаки злочину, передбаченого статтею 164 Кримінального кодексу країни – вплив на волевиявлення виборців та/або порушення таємниці голосування.

Вони стверджують, що "Зурабішвілі мала б мати докази можливого фальшування парламентських виборів", а тому її викликали на допит у слідче відомство 31 жовтня.

У прокуратурі Грузії обіцяють провести "всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також із метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій і спостережних місій".

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"У рамках розслідування будуть допитані всі особи, які можуть мати інформацію про ймовірний злочинний факт", – акцентували у заяві.

Окрім того, правоохоронці розслідують численні правопорушення, виявлені у передвиборчий період та в день голосування.

Раніше Зурабішвілі звинуватила партію влади "Грузинська мрія" в застосуванні тактики й пропаганди російського штибу під час парламентських виборів 26 жовтня.

За підсумками парламентських виборів у Грузії, де офіційно перемогу здобула партія влади "Грузинська мрія", міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.