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В Грузии расследуют вероятные фальсификации на выборах: президента вызвали на допрос

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 30 октября 2024, 10:56
В Грузии расследуют вероятные фальсификации на выборах: президента вызвали на допрос
Саломе Зурабишвил, фото: Getty Images

Президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру для дачи показаний по делу о возможных фальсификациях во время выборов в Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Отмечается, что прокуроры начали расследование фактов возможной фальсификации парламентских выборов после обращения Центральной избирательной комиссии.

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Правоохранители видят в событиях признаки преступления, предусмотренного статьей 164 Уголовного кодекса страны – влияние на волеизъявление избирателей и/или нарушение тайны голосования.

Они утверждают, что "Зурабишвили должна была бы иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов", а потому ее вызвали на допрос в следственное ведомство 31 октября.

В прокуратуре Грузии обещают провести "все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий".

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"В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о вероятном преступном факте", – акцентировали в заявлении.

Кроме того, правоохранители расследуют многочисленные правонарушения, выявленные в предвыборный период и в день голосования.

Ранее Зурабишвили обвинила партию власти "Грузинская мечта" в применении тактики и пропаганды российского толка во время парламентских выборов 26 октября.

По итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты.

Грузиявиборыфальсификации
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