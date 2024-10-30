Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь піднімала авіацію через російський "Шахед"

Валентина РоманенкоСереда, 30 жовтня 2024, 11:27
Білорусь піднімала авіацію через російський Шахед
ілюстрація - "Беларускі Гаюн"

У ніч на 30 жовтня в Білорусь з України залетів щонайменше один російський дрон-камікадзе типу "Шахед".

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними Telegram-каналів, безпілотник зайшов близько 02:29 в районі села Кравцовка (Гомельський район) і тримав курс на Гомель.

Реклама:

Для його перехоплення близько 03:10 з Барановичів піднімали черговий винищувач ВПС РБ, який аж до 4-ї ранку кружляв на південному сході країни.

Що сталося з "Шахедом" далі - невідомо, зазначають аналітики.

Нагадаємо: За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та завдали удару ракетою по приватному сектору на Сумщині. 33 ворожі дрони вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.

ШахедБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Кагарлицька справа: Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку

документ (оновлено)Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію

У Молдові завершили підрахунок голосів: перемогла президентка Санду

фотоУ ДТП загинув депутат Київради

Усі новини...
Шахед
"Беларускі Гаюн": Щонайменше 5 "Шахедів" в ніч на 29 жовтня пройшли через РБ
В ніч на 29 жовтня РФ атакувала балістикою, КАБами та дронами: ППО знищила 26 ворожих БпЛА
Росіяни атакують Україну безпілотниками з півночі
Останні новини
02:48
Австралія подарує Україні 14 військових катерів
02:08
БоксЛеннокс Льюїс назвав найкращий бій Джошуа
01:43
DeepState: Росія окупувала село Степанівка на Донеччині
01:30
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
00:56
В Ізраїлі помічника Нетаньяху підозрюють в передачі секретної інформації
00:33
оновлюєтьсяАрмія РФ запустила ударні БпЛА
00:14
ДоповненоРосія атакує Харків КАБами: пролунала серія вибухів
00:03
43-річна легенда стрибків з трампліна виступить на відкритті Кубку світу
23:43
У США кажуть, що дезінформація не вплинула на вибори президента
23:37
У Києві працює ППО по ударних безпілотниках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: