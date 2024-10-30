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Росіяни атакували 62 безпілотниками: 33 збили, ще 25 зникли з радарів

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 07:32
Росіяни атакували 62 безпілотниками: 33 збили, ще 25 зникли з радарів
Ілюстративне фото: Getty Images

Уночі на 30 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та завдав удару ракетою по приватному сектору на Сумщині – 33 ворожі дрони вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється."

Деталі: Також повідомляється, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

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Повітряні сили ЗСУППО
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