Росіяни атакували 62 безпілотниками: 33 збили, ще 25 зникли з радарів

Уночі на 30 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та завдав удару ракетою по приватному сектору на Сумщині – 33 ворожі дрони вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

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25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється."



Деталі: Також повідомляється, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

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