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Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Скабеєвій і побажав приїхати в Москву на 9 травня

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 30 жовтня 2024, 12:37
Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Скабеєвій і побажав приїхати в Москву на 9 травня
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв’ю скандальній пропагандистці Ользі Скабеєвій, в якому, зокрема, говорив про підриви газопроводів "Північний потік" і про "втому" на Заході від розв’язаної РФ війни та висловив бажання приїхати до Москви на 9 травня.

Джерело: уривки з інтерв’ю, які оприлюднила сама пропагандистка, "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, в ході інтерв’ю Фіцо назвав "дурницею" версію про те, що "Північні потоки" підірвали українські офіцери.

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Він також поділився своїми думками про "втому" від війни в Україні, зазначивши, зокрема, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

"І сьогодні ми всі дивимося на цю війну, і я відчуваю, вибачте за відвертість, – ми відводимо погляд і кажемо: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", – каже словацький прем’єр.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

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Ще в серпні 2023 року тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Фіцо говорив, що війна в Україні почалася у 2014 році, "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську".

А у річницю повномасштабного вторгнення він заявив, що війна почалась із "розгулу українських неонацистів".

Крім того, він сказав, що вважає "особистим обов’язком" подякувати "воїнам Червоної армії".

"Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя завершення Другої світової війни і насамперед перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", – зазначив словацький прем’єр.

Він також нагадав свої слова про те, що радянський маршал Іван Конєв "заслужив пам'ятник у Словаччині".

Нещодавно Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.

А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

ФіцопропагандаРосіяСловаччина
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