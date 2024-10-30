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Фицо дал интервью пропагандистке Скабеевой и пожелал приехать в Москву на 9 мая

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 30 октября 2024, 12:37
Фицо дал интервью пропагандистке Скабеевой и пожелал приехать в Москву на 9 мая
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью скандальной пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором, в частности, говорил о подрывах газопроводов "Северный поток" и об "усталости" на Западе от развязанной РФ войны и выразил желание приехать в Москву на 9 мая.

Источник: отрывки из интервью, которые обнародовала сама пропагандистка, "Европейская правда"

Детали: В частности, в ходе интервью Фицо назвал "вздором" версию о том, что "Северные потоки" взорвали украинские офицеры.

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Он также поделился своими мыслями об "усталости" от войны в Украине, отметив, в частности, что "в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

"И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, – мы отводим взгляд и говорим: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", – говорит словацкий премьер.

Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

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Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Еще в августе 2023 года тогда еще кандидат в премьер-министры Фицо говорил, что война в Украине началась в 2014 году, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

А в годовщину полномасштабного вторжения он заявил, что война началась с "разгула украинских неонацистов".

Кроме того, он сказал, что считает "личным долгом" поблагодарить "воинов Красной армии".

"Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия завершения Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", – отметил

Он также напомнил свои слова о том, что советский маршал Иван Конев "заслужил памятник в Словакии".

Недавно Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.

ФицопропагандаРосcияСловакия
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