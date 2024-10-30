У Харкові затримали вченого, який допомагав росіянам удосконалювати "Шахеди"

У Харкові затримали ученого одного з місцевих вищих навчальних закладів, який на замовлення представників РФ розробляв креслення та здійснював необхідні розрахунки для удосконалення дронів-камікадзе та установок для їх запуску.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: 72-річний учений-механік на замовлення росіян розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу "Шахед", які маркують назвою "Герань-2". Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок.

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За даними слідства, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Учений пересилав інформацію російським спільникам електронною поштою та через один із месенджерів, маскуючи співпрацю під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА.

Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ.

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Там він влаштувався до Московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил РФ.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в Харкові.

Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Суд арештував ученого. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта – колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії, додають у спецслужбі.