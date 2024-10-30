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В Харькове задержан ученый, который помогал россиянам совершенствовать "Шахеды"

Валентина РоманенкоСреда, 30 октября 2024, 13:12
В Харькове задержан ученый, который помогал россиянам совершенствовать Шахеды
фото сбу

В Харькове задержали ученого одного из местных высших учебных заведений, который по заказу представителей РФ разрабатывал чертежи и осуществлял необходимые расчеты для усовершенствования дронов-камикадзе и установок для их запуска.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: 72-летний ученый-механик по заказу россиян разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа "Шахед", которые маркируют названием "Герань-2". В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

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По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.

Ученый пересылал информацию российским сообщникам по электронной почте и через один из мессенджеров, маскируя сотрудничество под видом подготовки научных работ в области БпЛА.

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в РФ.

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Там он устроился в Московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для вооруженных сил РФ.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в Харькове.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Суд арестовал ученого. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта - бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России, добавляют в спецслужбе.

коллаборантыСБУОфис генпрокурораХарьков
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