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Зеленський: На сьогодні Росія перемогла у Грузії

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 15:40
Зеленський: На сьогодні Росія перемогла у Грузії
Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні у Грузії перемогла Росія, адже країна обрала дружбу із РФ, а не шлях до Європейського Союзу.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає "Європейська правда"

Деталі: На думку Зеленського, на сьогодні в Грузії Росія перемогла, спершу забравши частину території, а опісля змінивши політику та уряд.

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Пряма мова: "Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір – дружба з Росією, їхній вибір – не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії".

Деталі: Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія "йде у тому ж напрямі".

"Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два", – запевнив Зеленський.

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Водночас він відзначив різницю між Україною та Грузією.

"Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією – ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами", – підсумував президент.

Передісторія:

  • Як повідомлялось, грузинські опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". 
  • Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.
  • Європейська комісія вважає, що для початку переговорів про вступ Грузія повинна змінити курс, який наразі ставить під загрозу її шлях до ЄС.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести

ГрузіявибориЗеленськийРосія
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