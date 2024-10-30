Зеленський: На сьогодні Росія перемогла у Грузії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні у Грузії перемогла Росія, адже країна обрала дружбу із РФ, а не шлях до Європейського Союзу.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає "Європейська правда"

Деталі: На думку Зеленського, на сьогодні в Грузії Росія перемогла, спершу забравши частину території, а опісля змінивши політику та уряд.

Реклама:

Пряма мова: "Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір – дружба з Росією, їхній вибір – не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії".

Деталі: Коментуючи ситуацію у Молдові Зеленський сказав, що Росія "йде у тому ж напрямі".

"Побачите, Росія йде тим самим шляхом. Вони хочуть зробити те саме і зроблять це, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два", – запевнив Зеленський.

РЕКЛАМА:

Водночас він відзначив різницю між Україною та Грузією.

"Ми більші. В цьому і є різниці між нами та Грузією – ми значно більші. У нас більше населення, більше чоловіків, які не хотіли бути росіянами", – підсумував президент.

Передісторія:

Як повідомлялось, грузинські опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала".

Під час великого протесту у Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Європейська комісія вважає, що для початку переговорів про вступ Грузія повинна змінити курс, який наразі ставить під загрозу її шлях до ЄС.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести