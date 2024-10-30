Зеленский: На сегодня Россия победила в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в Грузии победила Россия, ведь страна выбрала дружбу с РФ, а не путь в Европейский Союз.

Источник: Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает "Европейская правда"

Детали: По мнению Зеленского, на сегодня в Грузии Россия победила, сначала забрав часть территории, а после изменив политику и правительство.

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Прямая речь: "Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор – дружба с Россией, их выбор – не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии".

Детали: Комментируя ситуацию в Молдове Зеленский сказал, что Россия "идет в том же направлении".

"Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два", – заверил Зеленский.

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В то же время он отметил разницу между Украиной и Грузией.

"Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией - мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими", – подытожил президент.

Предыстория:

Как сообщалось, грузинские оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла".

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник, 28 октября, грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

Европейская комиссия считает, что для начала переговоров о вступлении Грузия должна изменить курс, который сейчас ставит под угрозу ее путь в ЕС.

Читайте подробнее в статье: Тбилиси зовет на помощь: как прошли выборы в Грузии и решится ли Запад поддержать протесты