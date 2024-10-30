Робособаки та рій дронів: в Україні протестували нові технології для фронту

На полігоні Brave1 протестували три новітніх технології для фронту: рій дронів, керовані боєприпаси та військову версію робособаки

Джерело: віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін

Пряма мова Федорова: "Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них – критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Зараз для бійців особливо актуальні 3 технології, які вже відтестували Brave1 на серії полігонів".

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Деталі: Федоров повідомив, що на полігоні Brave1 відбулися випробування трьох перспективних технологій, які можуть значно посилити обороноздатність українських військових, задовольняючи зростаючі технологічні потреби на фронті.

Сметанін розповів, що у випробуваннях взяли участь 17 виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 – керованих боєприпасів. "Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач", – повідомив Сметанін.

Рій дронів – технологія дозволяє одному оператору керувати групою безпілотних літальних апаратів, які автономно координують дії між собою. Учасники випробувань продемонстрували можливості рою як у межах спільних операцій дронів, так і в завданнях, що потребують взаємодії з іншими роботизованими системами.

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Керовані боєприпаси – нова система дозволяє боєприпасам автоматично наводитися на ціль і коригувати траєкторію під час польоту. Така система може підвищити ефективність дронів-бомберів під час бойових завдань.

Робособака – робот призначений для виконання логістичних та розвідувальних завдань на різноманітних ландшафтах і в складних погодних умовах. Апарат здатен подолати до 10 кілометрів на одному заряді, виконуючи функції, що вже використовуються у військових операціях інших країн, зокрема у США.

Фото: Скриншот з відео Михайла Федорова

За словами Федорова, Brave1 розпочав перемовини з виробниками робособаки, аби забезпечити доступ до технології для Сил безпеки і оборони України.

На опублікованому Федоровим відео можна побачити робота, схожого на модель "Spot" від американської компанії Boston Dynamics.

Довідково: BRAVE1 – це кластер для розвитку Defense Tech в Україні. Це єдина платформа для співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології. Заснований Міністерством цифрової трансформації, Мін оборони, Генштабом ЗСУ, РНБО, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.