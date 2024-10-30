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Робособаки и рой дронов: в Украине протестировали новые технологии для фронта

Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 16:35
Робособаки и рой дронов: в Украине протестировали новые технологии для фронта

На полигоне Brave1 протестировали три новейших технологии для фронта: рой дронов, управляемые боеприпасы и военную версию робособаки

Источник: вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин

Прямая речь Федорова: "Фронт динамичный, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них – критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед. Сейчас для бойцов особенно актуальны 3 технологии, которые уже оттестировали Brave1 на серии полигонов".

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Детали: Федоров сообщил, что на полигоне Brave1 состоялись испытания трех перспективных технологий, которые могут значительно усилить обороноспособность украинских военных, удовлетворяя растущие технологические потребности на фронте.

Сметанин рассказал, что в испытаниях приняли участие 17 производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, 10 – управляемых боеприпасов. "Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали различные подходы к решению задач", – сообщил Сметанин.

Рой дронов – технология позволяет одному оператору управлять группой беспилотных летательных аппаратов, которые автономно координируют действия между собой. Участники испытаний продемонстрировали возможности роя как в рамках совместных операций дронов, так и в задачах, требующих взаимодействия с другими роботизированными системами.

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Управляемые боеприпасы – новая система позволяет боеприпасам автоматически наводиться на цель и корректировать траекторию во время полета. Такая система может повысить эффективность дронов-бомберов во время боевых задач.

Робособака – робот предназначен для выполнения логистических и разведывательных задач на различных ландшафтах и в сложных погодных условиях. Аппарат способен преодолеть до 10 километров на одном заряде, выполняя функции, которые уже используются в военных операциях других стран, в частности в США.

 
Фото: Скриншот видео Михаила Федорова

По словам Федорова, Brave1 начал переговоры с производителями робособаки, чтобы обеспечить доступ к технологии для Сил безопасности и обороны Украины.

На опубликованном Федоровым видео можно увидеть робота, похожего на модель "Spot" от американской компании Boston Dynamics.

Справочно: BRAVE1 – это кластер для развития Defense Tech в Украине. Это единственная платформа для сотрудничества defense tech компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии. Основан Министерством цифровой трансформации, Мин обороны, Генштабом ВСУ, СНБО, Министерством стратегических отраслей, Министерством экономики.

оружиеФедоровтехнологии
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