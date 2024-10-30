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ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону "Єдині новини"

Сергій Сидоренко, Іван Д'яконовСереда, 30 жовтня 2024, 17:22
ЄС чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону Єдині новини
Колаж: Українська Правда

Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону і заявила, що Україна має працювати над  відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Джерело: звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Також прозвучали сумніви про об’єктивність телемарафону.

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"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – йдеться у документі.

Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало би бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції". Як відомо, на адресу телеканалу "Рада" лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Документ, у якому ЄК висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому зокрема аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

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Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт", поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.

Передісторія:

Читайте також аналіз попереднього звіту щодо усіх країн-кандиатів у статті "Рейтинг євроінтеграції-2023: хто випереджає Україну на шляху до ЄС та чи реально їх наздогнати"

ЄврокомісіяЄС
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